Четверг, 11 Октября 2018 года
18:09:35 МСК

«Первые иностранные хозяева этого тирана» — конгрессмен о Трампе и Эр-Рияде

Политика

Трамп снова дал политикам повод для недовольства

Вашингтон, 11 октября 2018, 17:30 — REGNUM  С резкой критикой сдержанной реакции Дональда Трампа на громкое исчезновение оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи выступил конгрессмен Джейми Раскин.

«Саудовская деспоты знали, что им могло сойти с рук убийство и расчленени Хашкаджи, потому что им сошло с рук убийством гражданских лиц в Йемене. Трамп не делает ничего, чтобы бросить вызов родственному духу саудовских клептократов, первым иностранным хозяевам этого тирана-президента», — пишет Раскин в своем твиттере.

Как сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы требуют от Трампа реакции на пропажу и возможное убийство оппозиционного саудовского журналиста. Однако пока что президент США был осторожен в оценке происходящего, выразив надежду, что «всё наладится», ведь пока что «никто не знает никаких подробностей».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на журналистов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить