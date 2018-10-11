«Первые иностранные хозяева этого тирана» — конгрессмен о Трампе и Эр-Рияде

Вашингтон, , 17:30 — REGNUM С резкой критикой сдержанной реакции Дональда Трампа на громкое исчезновение оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи выступил конгрессмен Джейми Раскин.

«Саудовская деспоты знали, что им могло сойти с рук убийство и расчленени Хашкаджи, потому что им сошло с рук убийством гражданских лиц в Йемене. Трамп не делает ничего, чтобы бросить вызов родственному духу саудовских клептократов, первым иностранным хозяевам этого тирана-президента», — пишет Раскин в своем твиттере.

Как сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы требуют от Трампа реакции на пропажу и возможное убийство оппозиционного саудовского журналиста. Однако пока что президент США был осторожен в оценке происходящего, выразив надежду, что «всё наладится», ведь пока что «никто не знает никаких подробностей».