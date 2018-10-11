Четверг, 11 Октября 2018 года
18:11:43 МСК

Константинопольский патриархат признал украинских раскольников

Политика

Анафемы сняты, скоро будет томос

Киев, 11 октября 2018, 16:50 — REGNUM  Синод Константинопольского патриархата принял два ожидаемых от него решения, которые фактически начали процедуру томоса для украинских раскольников. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-секретарь так называемого Киевского патриархата Евстратий Зоря.

Первое решение, которое принял синод Константинопольского патриархата — это удовлетворение апелляции Михаила Денисенко, именуемого себя патриархом Киевским Филаретом и апелляции митрополита Макария, который возглавляет Украинскую автокефальную церковь.

Второе решение — признание якобы незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской православной церковью в 1686 году.

Напомним, ранее Константинопольский патриархат снял анафему с раскольника Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной церкви митрополита Макария.

Стоит отметить, что официальных заявлений Константинопольского патриархата по этим вопросам пока не было.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Религиозные конфликты на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить