Константинопольский патриархат признал украинских раскольников

Киев, , 16:50 — REGNUM Синод Константинопольского патриархата принял два ожидаемых от него решения, которые фактически начали процедуру томоса для украинских раскольников. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-секретарь так называемого Киевского патриархата Евстратий Зоря.

Первое решение, которое принял синод Константинопольского патриархата — это удовлетворение апелляции Михаила Денисенко, именуемого себя патриархом Киевским Филаретом и апелляции митрополита Макария, который возглавляет Украинскую автокефальную церковь.

Второе решение — признание якобы незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской православной церковью в 1686 году.

Напомним, ранее Константинопольский патриархат снял анафему с раскольника Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной церкви митрополита Макария.

Стоит отметить, что официальных заявлений Константинопольского патриархата по этим вопросам пока не было.