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Парламент Сирии ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Абхазией

Политика

Ранее в Дамаске было ратифицировано аналогичное соглашение с Южной Осетией

Парламент Сирии ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Абхазией
Сотрудничество

Дамаск, 11 октября 2018, 16:48 — REGNUM  Парламент Сирии 11 октября одобрил законопроект о ратифицикации соглашения о дружбе и сотрудничестве с Абхазией, сообщает сирийское государственнное информагентство SANA.

Договор о дружбе и сотрудничестве между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Абхазия был подписан 4 сентября 2018 года президентами двух стран Башаром Асадом и Раулем Хаджимбой во время визита абхазской правительственной делегации в Дамаск.

Напомним, Сирия в мае этого года официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Стороны договорились об установлении дипломатических отношений и выразили намерения развивать сотрудничество во всех областях.

Ранее на неделе парламент Сирии также ратифицировал соглашение о дружбе и сотрудничестве с Южной Осетией.

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Признание независимости Абхазии и Южной Осетии
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