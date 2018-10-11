Парламент Сирии ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Абхазией

Дамаск, , 16:48 — REGNUM Парламент Сирии 11 октября одобрил законопроект о ратифицикации соглашения о дружбе и сотрудничестве с Абхазией, сообщает сирийское государственнное информагентство SANA.

Договор о дружбе и сотрудничестве между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Абхазия был подписан 4 сентября 2018 года президентами двух стран Башаром Асадом и Раулем Хаджимбой во время визита абхазской правительственной делегации в Дамаск.

Напомним, Сирия в мае этого года официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Стороны договорились об установлении дипломатических отношений и выразили намерения развивать сотрудничество во всех областях.

Ранее на неделе парламент Сирии также ратифицировал соглашение о дружбе и сотрудничестве с Южной Осетией.

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