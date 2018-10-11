Мексика и Южная Корея договариваются против США

Сеул, , 16:47 — REGNUM В ходе рабочей поездки министра финансов Мексики Жозе Антонио Гонсалеса Анайи по Азии прошла его встреча с южнокорейским коллегой Ким Дон Ёном, на которой стороны договорились о совместной борьбе с протекционизмом, который, по их заявлению, «набирает силу в глобальной торговле», сообщает 11 октября Синьхуа со ссылкой на мексиканский минфин.

Оба министра подтвердили приверженность стабильности и финансовой дисциплине, договорившись содействовать двустороннему экономическому сотрудничеству.

Показательно, что в свое азиатское турне глава минфина Мексики отправился вскоре после обновления североамериканского соглашения по свободной торговле с США и Канадой, в рамках которого, как следовало ожидать, нашли разрешение проблемы, обсуждавшиеся в Сеуле. Это может означать, что однозначная уверенность в том, что власти США готовы в полной мере соблюдать достигнутые соглашения, у мексиканской стороны отсутствует.