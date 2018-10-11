Великобритания и Литва готовят новую порцию провокаций против РФ?

Москва, , 16:48 — REGNUM Тема всевозможных провокаций стала для Англии центральной, считает политолог Олег Матвейчев. Об этом он заявил 11 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что 10 октября в рамках встречи президента Литвы Дали Грибаускайте с английским принцем Эдвардом прозвучали слова о некой «угрозе с Востока».

«Тема всевозможных провокаций для Англии стала центральной, — сказал Матвейчев. — В общем-то Англия всегда проводила разграничительные линии на территории Евразии и натравливала разные народы друг на друга. Отсюда бесконечные скандалы, которые идут со стороны Лондона».

Кроме того, политолог отметил, что есть несколько регионов, на которые Великобритания традиционно влияет очень сильно.

«Это, во-первых, Греция, во-вторых, Польша, в-третьих, прибалтийские страны, которые получили от Англии большие преференции, — отметил Матвейчев. — Однако Англия не может постоянно одна выступать застрельщиком всевозможных провокаций. Поэтому периодически сюда подключаются Польша, Греция, скандинавские страны и государства Прибалтики. Это происходит то в виде заявлений о российской угрозе, то о мнимых нарушениях воздушного и водного пространства и так далее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Дмитрия Абзалова, одна из причин британского внимания к теме «угрозы с Востока» связана со стремлением Лондона торпедировать такие крупные российские проекты, как, например, «Северный поток — 2». Союзниками Лондона по этому вопросу оказываются страны Прибалтики, также выступающие против строительства этого газопровода.