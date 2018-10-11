ПАСЕ приняла резолюцию по БелАЭС

Вильнюс, , 16:43 — REGNUM

В ПАСЕ сегодня, 11 октября, была принята резолюция о безопасности атомной энергетики, в которую в том числе включены пункты о Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM . Эти пункты приняты по просьбам литовской делегации, а за них, по утверждению литовского депутата Кястутиса Масюлиса, литовская делегация «боролась два года».

В той части резолюции, которая касается вопроса БелАЭС, официальный Минск призывают не выдавать лицензию на эксплуатацию станции, пока не будут реализованы все рекомендации Еврокомиссии, сделанные после изучения результатов стресс-тестов на БелАЭС.

Как напоминает ИА REGNUM , миссия ЕК ENSREG в целом как раз высоко оценила стресс-тесты на БелАЭС, вынеся лишь несколько рекомендаций по усилению безопасности проекта, что происходит после анализа абсолютно всех без исключения стресс-тестов. МАГАТЭ также признаёт проект отвечающим всем международным нормам. А в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности».

Литва стремится на всех возможных международных площадках осудить проект и пытается заручиться поддержкой международных организаций.

Отметим также, что Белоруссия не входит в Парламентскую ассамблею Совета Европы, а Россия, после того как была лишена права голоса, приостановила свою деятельность в ПАСЕ, в том числе и не выплачивая членский взнос, который составлял значительную часть бюджета организации. В результате в ПАСЕ пригрозили исключить Россию из ПАСЕ, если РФ не возобновит уплату денег, на что российская сторона заявила, что вернётся в ПАСЕ только исключительно как полноправный член.