Четверг, 11 Октября 2018 года
18:11:39 МСК

В Италии приняли закон о выборах, разрешающий удаленное голосование

Политика

Урны на избирательных участках станут полупрозрачными

Рим, 11 октября 2018, 16:35 — REGNUM  Нижняя палата парламента Италии в четверг, 11 октября, утвердила законопроект о «чистых выборах», сообщает официальный сайт парламента.

Внесенная правящим «Движением 5 звезд» инициатива предлагает ряд мер, в частности использование на избирательных участках полупрозрачных урн и несплошных занавесов в кабинках для голосования (они будут закрывать только нижнюю часть тела).

Главное новшество законопроекта заключается в разрешении голосования за пределами своего региона. Но это правило (которое коснется, к примеру, студентов итальянских вузов) будет действовать только во время референдумов.

После утверждения законопроекта нижней палатой парламента он будет рассмотрен в Сенате.

Читайте также: Сальвини не намерен идти на досрочные выборы, несмотря на рост рейтинга

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить