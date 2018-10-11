В Италии приняли закон о выборах, разрешающий удаленное голосование

Рим, , 16:35 — REGNUM Нижняя палата парламента Италии в четверг, 11 октября, утвердила законопроект о «чистых выборах», сообщает официальный сайт парламента.

Внесенная правящим «Движением 5 звезд» инициатива предлагает ряд мер, в частности использование на избирательных участках полупрозрачных урн и несплошных занавесов в кабинках для голосования (они будут закрывать только нижнюю часть тела).

Главное новшество законопроекта заключается в разрешении голосования за пределами своего региона. Но это правило (которое коснется, к примеру, студентов итальянских вузов) будет действовать только во время референдумов.

После утверждения законопроекта нижней палатой парламента он будет рассмотрен в Сенате.

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