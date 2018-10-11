Глава МИД Литвы хочет «изолировать» посла России

Вильнюс, , 16:23 — REGNUM Послу России в Литве Александру Удальцову следует «паковать чемоданы», никакой дальнейшей работы в Литве ему выполнять не дадут, а если он сам не уедет, то будет полностью «игнорироваться». Об этом сегодня пишет литовский портал Delfi, которому такое развитие сценария, по сути, анонсировал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«Мне сложно представить, как посол в будущем представляет свою работу и сотрудничество с ведомствами Литвы», — сказал Линкявичюс.

Литовский портал поясняет, что «на дипломатическом языке такое выражение означает, что посла будут игнорировать, и он не сможет выполнять свою работу. Иными словами, Удальцова не объявляют персоной нон грата, но создадут условия, в которых он не сможет работать и будет вынужден просить, чтобы его отозвали. По словам Линкявичюса, в этом российская сторона может винить лишь себя».

«После того, что мы видим, после встреч с послом, приходится делать вывод, что Россия решила нагнетать напряжение и конфронтацию, она не слышит нас, не принимает во внимание факты», — сказал Линкявичюс.

Литва поводом обострения отношений называет слова официального представителя МИД Марии Захаровой о так называемом «лесном брате» Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе, который был недавно с почестями перезахоронен в Литве. Захарова напомнила, что Раманаускас-Ванагас причастен к гибели тысяч гражданских лиц. После этого МИД Литвы вызвал посла России Александра Удальцова, однако он не просто не стал смягчать позицию, а, по сути, продолжил напоминать литовским чиновникам исторические факты. После визита в МИД Литвы посольство РФ в Литве распространило заявление.

ИА REGNUM приводит его полностью:

«События последнего времени, прежде всего перезахоронение останков одного из лидеров «лесных братьев» А. Раманаускаса-Ванагаса, вновь вынуждают нас привлечь внимание к неоднократно озвученным оценкам российской стороны по вопросам, имеющим для нас принципиально важное значение.

Складывающаяся ситуация убеждает нас в том, что мы имеем дело с целенаправленным курсом официального Вильнюса на переиначивание итогов Второй мировой войны, в основе которого непрекращающиеся попытки поставить знак равенства между бессмертным подвигом бойцов Красной Армии, отдавших свои жизни за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков, и «советской оккупацией». Судя по помпезной церемонии похорон, определен и «главный герой» движения патриотического сопротивления — один из руководителей «лесных братьев» А. Раманаускас-Ванагас, причастный к гибели мирных граждан, женщин и детей, в том числе евреев, о чем убедительно говорят многочисленные свидетельства.

Вновь считаем необходимым заявить о неприемлемости для российской стороны термина «советская оккупация» применительно к Литве 1940-х годов, как противоречащего общепринятому на тот период обозначению этого правового понятия. Данное определение не может быть использовано, в том числе по причине того, что между СССР, Литвой и другими прибалтийскими государствами не было состояния войны, между ними не велось военных действий без объявления войны, а ввод частей Красной Армии осуществлялся на договорной основе и с ярко выраженного согласия властей этих республик. Не было и никакого оккупационного режима. Правовое положение прибалтийских республик ничем не отличалось от правового положения иных субъектов, входивших в состав СССР.

Составной частью нынешней «военно-исторической» политики властей Литвы является блокирование официальным Вильнюсом ремонтно-восстановительных работ, осуществляемых Россией на воинских захоронениях в этой прибалтийской стране. Утвержденные в июне текущего года Министерством культуры Литвы новые «Правила благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия, находящегося на территории Литовской Республики» еще больше затруднили процесс согласования необходимых разрешений на проведение ремонтно-восстановительных работ на соответствующих захоронениях. Вопиющая ситуация с объектом в населенном пункте Обеляй — наглядное тому подтверждение. В итоге, уже больше года не выдано ни одного разрешения.

Приходится констатировать, что утверждением новых ведомственных «Правил» литовские власти фактически завершили формирование механизма издевательства над памятью освободителей Литвы от немецко-фашистских оккупантов. Естественно, это не может не отразиться и на мемориальной работе Литвы на территории Российской Федерации.

Обо всем этом Посол России в Литве А.И. Удальцов однозначно заявил на состоявшейся вчера в МИД Литвы встрече с заместителем главы внешнеполитического ведомства этой страны А. Зананавичюсом».