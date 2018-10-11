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Россия до начала 2019 года определится с членством в Совете Европы

Политика

Российская сторона подаст заявку на продолжение работы в ЕС, если для этого будут созданы условия, заявила Валентина Матвиенко

Россия до начала 2019 года определится с членством в Совете Европы
Виктор Васнецов. Витязь на распутье. 1882

Москва, 11 октября 2018, 16:18 — REGNUM  Россия до января 2019 года определится со своей позицией по членству в Совете Европы. Об этом заявила 11 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, в начале следующего года российская сторона либо подаст заявку на продолжение работы — в том случае, если для этого «будут созданы условия», либо откажется от подачи заявки.

Напомним, накануне генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что участие России в уставных органах СЕ может быть прекращено, если от Москвы не поступят взносы в бюджет организации.

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