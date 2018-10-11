СМИ: уволен главный идеолог мэрии Екатеринбурга

Екатеринбург, , 16:07 — REGNUM Администрацию Екатеринбурга может покинуть вице-мэр Сергей Тушин, который считается главным идеологом мэрии. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают местные СМИ.

На своём посту Сергей Тушин занимается организацией значимых мероприятий, как общероссийских, так и международных. Также в его подчинении находятся Комитет по внешним связям, Информационно-аналитический департамент мэрии и Комитет по организации значимых общероссийских и международных мероприятий.

Официального подтверждения информации о его увольнении пока нет.

Отметим, после назначения 25 сентября главы города некоторые чиновники уже покинули мэрию. По мнению наблюдателей, отставки будут продолжены.