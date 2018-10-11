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Порошенко: в 2014 году на Украине не было противовоздушной обороны

Политика

Президент Украины считает, что что-то поменялось

Киев, 11 октября 2018, 16:19 — REGNUM  В 2014 году у Украины не было противовоздушной обороны, заявил президент Украины Петр Порошенко во время посещения военных учений «Чистое небо — 2018», сообщает 11 октября УНИАН.

По его словам, в 2014 году под обороной средств ПВО находились только Киев, города-миллионники и объекты критической инфраструктуры.

При этом Порошенко уверен, что за четыре года на Украине все «кардинально изменилось».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многонациональные, многомодульные авиационные тактические учения «Чистое небо — 2018» начались в Хмельницкой области в октябре 2018 г.

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Вооруженные силы Украины
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