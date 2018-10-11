Порошенко заявил, что ВСУ готовы отбивать агрессию отовсюду

Хмельницкий, Украина, , 15:56 — REGNUM «Украина сформировала 39 боевых бригад и ряд военных частей оперативного, тылового и технического обеспечения, а на потенциально угрожающих направлениях созданы группировки сил, готовые к отражению агрессии не только с востока, а в том числе и с крымского направления, из Приднестровья и севера». Об этом 11 октября заявил президент Украины Петр Порошенко во время посещения объединенного операционного центра сил многонациональных учений «Чистое небо — 2018» (Clear Sky — 2018), в которых принимают участие украинские военные и военные стран-членов НАТО.

«Это крупнейшие учения за последние четыре года. В них задействованы более 50 самолетов из восьми стран НАТО и наши самолеты — украинских Воздушных сил. Цель учений — наращивание уровня совместимости нашей боевой авиации с воздушными силами вооруженных сил США и других государств — членов Альянса. Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле, а военные летчики забыли, что такое небо. А вот сегодня каждый из вас имел возможность убедиться в профессиональном мастерстве наших боевых пилотов — воинов, которые сверхсложные задачи выполняют на равных со своими иностранными коллегами «, — добавил Порошенко.

Президент Украины сообщил, что Украина увеличила авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск, что позволило усилить противовоздушную оборону страны.

«Наши штурмовики, наши истребители, наши бомбардировщики находятся в полной координации с центром управления, выполняют боевые задачи вместе с F-15, F-16 стран-членов НАТО и получили высокие оценки со стороны наших партнеров. Гордимся украинскими воинами… Важно для обороноспособности страны обменяться с вами мыслями, как ее в дальнейшем укреплять. Почетно, наконец, находиться в обществе воинов-героев, которые дали отпор русским агрессорам, которые сделали и делают решающий вклад в становление современных вооруженных сил и в защиту Отчизны», — сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко встретился с заместителем командующего силами кибернетического командования вооруженных сил США генерал-лейтенантом Винсентом Стюартом, а также пообщался с командирами бригад и других подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Хмельницкой области начались многонациональные, многомодульные авиационные тактические учения «Чистое небо — 2018». Их целью является повышение уровня подготовки экипажей в исполнении тактических задач в коалиционной среде, повышение уровня совместимости Воздушных сил ВСУ с воздушными силами Вооруженных сил США и других государств — членов НАТО при ведении совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного суверенитета, эффективного совместного управления и контроля.В учениях принимают участие девять стран — Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и Украина. На этих учениях ВВС Укураины представлены более чем двумя десятками летательных аппаратов — самолеты тактической и транспортной авиации, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. В состав украинской группы входит также подразделения противовоздушной обороны и несколько радиолокационных подразделений ВСУ.Страны-члены НАТО представлены тремя десятками летательных аппаратов — самолетами тактической авиации, самолетами транспортной авиации и самолетами топливно-заправщиками.