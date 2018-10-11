Отказ от служебных машин сэкономил администрации Астаны $70 тыс

Астана, , 16:04 — REGNUM Акимат (администрация) Астаны сэкономила 26,5 млн тенге ($71,42 тыс.) на проекте государственно-частного партнерства «Такси», сообщает 11 октября издание «Елорда Инфо» со ссылкой на управление регенерации городской среды Астаны.

До начала проекта затраты на транспортное обслуживание сотрудников акимата составляли 40 млн тенге ($107,8 тыс.). После того, как чиновники пересели на такси, затраты составили 13,5 млн тенге ($36,38 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2018 года транспортные услуги для всех сотрудников городского и районных акиматов Астаны стали оказывать частные таксопарки. Такси пользуется также аким (мэр) города Бахыт Султанов.

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