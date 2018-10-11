Демократическая партия Италии не намерена возвращаться во власть

Рим, , 15:55 — REGNUM Секретарь Демократической партии Италии Маурицио Мартина категорически отверг возможность объединения с «Движением 5 звезд» ради возвращения в правительство, сообщает Rai Tre в четверг, 11 октября.

По словам главы партии, «Движение» в настоящее время ничем не отличается от «Лиги» Маттео Сальвини, непримиримого оппонента демократов. Мартина подчеркнул, что «Луиджи Ди Майо и Сальвини стоят друг друга».

Таким образом глава Демократической партии отверг возможное возвращение партии во власть до новых выборов. Сейчас количество занимаемых мест в парламенте не позволяет ей вернуться во власть, не вступая в коалицию ни с Сальвини, ни с Ди Майо. Вопросы о возможном объединении демократов и Ди Майо возникают в связи с гипотетическими противоречиями внутри коалиции.

Демократы после многолетнего правления потеряли власть на выборах в марте 2018 года. Правительство сформировали «Движение 5 звзед» и «Лига». За полгода после выборов совокупный рейтинг правительства вырос с 50% до 62% за счет двукратного роста рейтинга Сальвини. Рейтинг демократов продолжает снижаться и составляет около 16%.

Демократы обвиняют обе правящие партии в антиевропейском популизме. В правительстве в свою очередь считают демократов ставленниками крупного бизнеса и евробюрократов.

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