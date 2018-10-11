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Президент Индонезии встретится с главами АСЕАН

Политика

Лидеры 10 стран-членов АСЕАН прибыли на Бали 11 октября

Денпасар, Индонезия, 11 октября 2018, 16:02 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо вместе с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном будут председательствовать на встрече лидеров стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые собрались на Бали 11 октября, сообщает информагентство Medcom.

На встрече будут присутствовать лидеры десяти стран-членов АСЕАН, генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Всемирного банка (ВБ) Джим Ён Ким и директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Темой внеочередной встречи лидеров АСЕАН станет достижение региональных целей устойчивого развития (ЦУР) и преодоление разрыва через совместные региональные и глобальные действия.

Ожидается, что совещание определит различные проблемы и возможности, с которыми сталкиваются страны-члены АСЕАН по достижению ЦУР в регионе.

Кроме того, ожидается, что встреча повысит эффективность сотрудничества между АСЕАН, МВФ, Всемирным банком и ООН для решения задач по содействию устойчивому росту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодная встреча МВФ и Всемирного банка в 2018 году проходит на Бали с 8 по 14 октября.

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