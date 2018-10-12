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Индия предпочитает российские ракеты. Почему Вашингтон бессилен?

Политика

... и что приобретают участники сделки?

Индия предпочитает российские ракеты. Почему Вашингтон бессилен?
Иллюстрация: Kremlin.ru
Церемония обмена документами, подписанными в ходе официального визита Президента России в Индию

Москва, 12 октября 2018, 03:04 — REGNUM  В чем выигрывают и чем рискуют Россия и индия, подписавшие контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, рассматривает в своей статье редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Если учитывать геополитические условия, в которых состоялось подписание контракта, то стоит признать, что Индия очень удачно подгадала момент. Все более усиливающееся торговое противостояние между США и Китаем позволяет надеяться, что на индийскую сделку с Россией Вашингтон постарается не обратить внимания. Американские планы разыграть индийско-китайские противоречия как дополнительный источник давления на Пекин просматриваются в нынешнем геополитическом раскладе довольно отчетливо.

Отсюда следует, что контракт с российскими оружейниками также является для Нью-Дели удачным ходом, позволяющим избежать зависимости от поставок американских ПРО/ПВО. Ведь каждая сделка с американцами способна в будущем обернуться еще одним рычагом давления на Индию. А вот чем рискует Россия, поставляя Индии новейшие зенитные комплексы?

Читайте статью Продажа российских ЗРК С-400 Индии. Чем рискуют участники сделки?, а также другие статьи Сергея Кузьмичева, посвященные новостям мировых ВПК.

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