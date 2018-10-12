Электронная безопасность. Как справиться с санкциями и слежкой?

Москва, , 02:17 — REGNUM Новые подробности о китайских микропроцессорных закладках, возможно, обнаруженных в США, сообщило агентство Bloomberg. И хотя данный инцидент был, что называется «спущен на тормозах», остается недоумение — что же делать России, которая в один момент может быть отрезана от цифровых возможностей. Об этом в своей статье пишет программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Не первый раз во всемирные СМИ просачивается информация об устройствах слежения, встроенных умелыми китайскими производственниками в поставляемую на экспорт компьютерную технику. Вот и теперь, сообщение агентства Bloomberg о том, что компания Supermicro способна через поставляемые комплектующие следить за крупнейшими серверами мира, вновь подняло ту же проблему. Китай развивает навыки своих специалистов-электронщиков и хитро спрятанные в микросхемах и периферии закладки могут стать, если уже не стали, сетью глобального слежения в пользу китайского Большого Брата.

Для России же в этом есть и дополнительные опасности — экономические санкции будут только нарастать и в перспективе цифровое оборудование даже в самых ответственных областях может стать безнадежно устаревшим, а заменить его будет нечем. Выход из этой ситуации, если обратиться к опыту тех же США по защите своей электроники, имеется. Только вот воспользуется ли этой возможностью российское руководство?

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