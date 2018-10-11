Будапешт – Киеву: вы внесли венгров в «список смерти»!

Станислав Стремидловский, , 19:30 — REGNUM

Простые украинцы из своих скудных доходов продолжают платить военный сбор, введенный в 2014 году Арсением Яценюком в качестве временной меры для финансирования «АТО», которую официально уже успели перекрестить в безликую, ни о чем не говорящую «ООС», сообщает «ОстроВ» (Донбасс). Тем временем у фигурантов топ-10 рейтинга самых состоятельных украинских бизнесменов все хорошо. Они окончательно вышли из постмайданного кризиса и даже вернулись к зарубежным инвестициям. Крупная авария на объединении «Крымский титан» в сентябре, зацепившая своими выбросами прилегающую часть Херсонской области, вновь заставила вспомнить о незаконном бизнесе владельца Group DF Дмитрия Фирташа. Предприятие находится в Армянске на «аннексированном» полуострове, но продолжает как ни в чем не бывало получать сырье для своей работы из материковой Украины. Как это ни печально, но надо признать: с таким попустительским подходом к проявлениям «сепаратизма» со стороны государственных органов Украине Крым не вернуть. Ну, а поскольку рыба гниет с головы, то и на низшем уровне украинской экономики идут идентичные процессы. К примеру, Служба безопасности Украины 4 октября выявила компанию, которая 4 года (!) занималась поставками щебня с украинского карьера в адрес российского ОАО «Мостожелезобетонконструкция». Это объединение участвовало в строительстве Керченского моста через одноименный пролив с российской территории в «аннексированный» Крым. Только в данном случае, поскольку речь все-таки идет о «пешках», деятельность карьера (до сих пор, кстати, принадлежащего гражданину РФ), по крайней мере временно, приостановлена — в отличие от поставок на «Крымский титан».

В военкомате жалуются, что половина призывников из Черкасс скрываются от призыва, передает «Провінція» (Черкассы). Об этом заявил военный комиссар Черкасс Игорь Меломан. По его словам, из 65 человек в возрасте до 27 лет, которые с 1 октября по плану этой осенью должны быть призваны на военную службу из Черкасс, отобрано только 33 человека. По его мнению, «способствуют» такой негативной тенденции и руководители предприятий и учреждений различных форм собственности, не владеющие информацией о наличии у них работников, подпадающих под призыв. Поэтому Меломан призвал городские власти в пределах своих полномочий повлиять на директоров коммунальных предприятий, чтобы те провели указанную работу среди своих работников. А также обратился с просьбой объединить усилия правоохранительных органов, военного комиссариата и органов местного самоуправления по обеспечению выполнения плана по осеннему призыву на срочную военную службу.

В Виннице митрополит Симеон благословил военных контрразведчиков СБУ, информирует «Реал» (Винница). В областном управлении Службы безопасности Украины в Винницкой области родственники, сослуживцы, руководство области и города и даже митрополит Винницкий Симеон из Украинской православной церкви Московского патриархата, вернувшихся по ротации из зоны «Операции Объединенных сил». Вернулись все, без потерь. Получили награды, благодарности, очередные звания. Но в СБУ все секретно — никаких имен и даже фото бойцов только со спины. Военнослужащие областного управления СБУ служат в Донбассе уже 1508 дней. Срок командировки составляет от 4 до 8 месяцев в год.

Председатель Волынской областной государственной администрации Александр Савченко встретился с руководителями православных епархий Волыни, рассказывает «Волинь» (Луцк). На ней присутствовали митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир и епископ Волынский и Луцкий Нафанаил (оба из УПЦ МП), митрополит Луцкий и Волынский Михаил и епископ Владимир-Волынский и Терейский Матфей (оба из Украинской православной церкви Киевского патриархата). Разговор начал Савченко: «На сегодняшний день Церковь, слава Богу, независима от государства. Но ведет себя ответственно и помогает власти в создании мира на Волыни. В первую очередь я вас прошу убеждать мирян быть толерантными. Волынь должна быть образцовой в моральных ценностях. Я верю и знаю, что вы — мудрые отцы и понимаете жизнь. Независимо от политических предпочтений мы хорошо знаем, что критические войны все-таки на религиозной почве бывают. Я все силы приложу для того, чтобы на Волыни был мир и покой». Присутствующие также обсудили проблемы, связанные с тем, что экзамены студентам назначают в большие религиозные праздники. Прозвучало предложение, чтобы культурные мероприятия не проводили в пост, а рынки и крупные супермаркеты не работали в субботу и воскресенье.

Список закарпатцев с венгерскими паспортами на сайте «Миротворец» официальный Будапешт назвал «списком смерти», пишет Mukachevo.net (Мукачево). Представитель МИД Венгрии Левенте Мадьяр устроил пресс-конференцию после встречи с послом Украины Любовью Непоп. Он заявил, что «антивенгерская политика на Украине вышла на новый уровень». Мадьяр сказал, что на Украине объявили «охоту» на закарпатских венгров. Имеется в виду список закарпатских госслужащих, опубликованный на сайте «Миротворец», которые будто имеют паспорт Венгрии. «Это «список смерти», в нем перечислены возможные враги Украины, а раньше тех, кто был в списке, убивали», — добавил сотрудник МИД Венгрии. Напомним, 8 октября сайт «Миротворец» обнародовал список 313 госслужащих и депутатов Закарпатья, которые, как утверждается, наряду с украинским имеют венгерское гражданство.

В Закарпатской областной государственной администрации обещают проверить владельцев венгерских паспортов из списка «Миротворца», передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Об этом сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас. Сайт «Миротворец» — это проект, который публикует данные о «сепаратистах» и «лицах, ведущих антиукраинскую деятельность или представляют угрозу национальной безопасности». Относительно 313 фамилий чиновников Закарпатья, как сказал Галас: «Мы не знаем, откуда эти данные, и мы не можем проверить достоверность этой информации из списка «Миротворца». Другое дело, что не все они являются госслужащими, а закон запрещает двойное гражданство только госслужащим».

Украине необходимо двойное гражданство, утверждает Zaxid.net (Львов). В настоящее время государственный аппарат изо всех сил делает вид, что наличие второго гражданства — это безумное предательство. А украинские граждане теоретически должны отказываться от украинского гражданства, если получили паспорт одного из государств Европейского союза. Это не просто бессмысленный — это самоубийственный подход. Мы имеем более миллиона граждан Украины в одной только Польше. Даже если только каждый десятый из них откажется от украинского гражданства в пользу польского — это уже будет потеря. А если каждый пятый? Напомним, речь идет о молодежи. А теперь посмотрим на ту сторону океана. Украинские диаспоры США, Австралии, Аргентины, Канады и других государств могли бы получать наше гражданство точно так же, как поляки из этих государств получают гражданство Республики Польша. Но нет. Причины такой политики просты. Представьте, что граждан Украины снова 52 миллиона и из них 6 миллионов — с мировоззрением западного мира. Проголосуют они за примитивных популистов, которые только и знают, как «пилить», «откатывать» и «заносить»? Возможно. Но более вероятно, что расширение украинского избирательного поля за счет «двойных граждан» качественно изменит наши выборные органы власти.

Встреча с главой Института национальной памяти Украины Владимиром Вятровичем состоялась во Львове во время Форума издателей, сообщает «Збруч» (Галичина). Разговор шел об особенностях национальной и межнациональной памяти и сложности современных польско-украинских отношений. То, что сейчас происходит с последними, является примером того, как можно нанести вред, актуализируя вопрос прошлого конфликта в настоящем, говорит Вятрович. В 2016 году в Польше к власти пришла правоцентристская партия «Право и Справедливость» (PiS), которая взяла себе на вооружение арсенал кресовяков (выходцев из Западной Украины и Западной Украины в межвоенный период), полный антиукраинских подходов в освещении конфликта. Заявление о геноциде на Волыни стало определенной вехой в польско-украинских отношениях, после чего мы наблюдаем постоянное их ухудшение. Это влияет на сегодняшние отношения. Даже в дискуссиях по проблемам безопасности и экономики со стороны поляков часто звучат претензии к украинской стороне о «неправильных героях» и «неправильной политике национальной памяти». Очень часто говорят о том, что в конфликте между поляками и украинцами есть рука «третьей силы». Очевидно, Москва. Не отрицая ее присутствия, нужно сказать: слишком просто будет верить, что это только «рука Москвы». В Польше некоторые политические силы оправдывают уничтожение украинских памятников. Потому отличить действия Москвы от действий польских праворадикалов довольно сложно. Также абсолютной манипуляцией были поминальные мероприятия с участием президента Польши Анджея Дуды на Волыни.

На Херсонщине, как и в целом ряде регионов Украины, государственный язык нашей страны, к сожалению, пока не является доминирующим среди большинства населения, информируют «Херсонцы» (Херсон). Речь идет о Крыме, Донбассе, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Николаеве, Запорожье, Херсоне, Кривом Роге. К ним можно добавить города и меньшего масштаба, такие как Измаил, Новая Каховка, Геническ, Мелитополь, Очаков и другие. Как это ни печально для нынешнего политического руководства страны, но факт остается фактом, на который почему-то многие сегодняшние политики предпочитают не обращать внимания. Несмотря на титанические усилия центральной власти по внедрению украинского языка на востоке и юге страны, несмотря на всю активность известных представителей «творческой интеллигенции» таких, как Ирина Фарион или Лариса Ниццой, идеи которых разделяют далеко не все граждане Украины. Впрочем, а как можно серьезно воспринимать одиозные предложения запретить русскоговорящим гражданам Украины учиться и работать в стране или призывы насильственно украинизировать города, в которых живут «русскоязычные» сограждане. Наша страна в силу целого ряда факторов и в первую очередь в связи с длительным пребыванием в составе Российской империи и позднее в Советском Союзе никогда не была одноязычной, как соседняя Польша, где нет подобной проблемы. Бесполезно замалчивать реальность того, что многовековая история Украины теснейшим образом увязана с историей России. И какие бы события ни происходили в Российской империи, украинцы принимали в них самое непосредственное участие. Сегодня, практически, невозможно подсчитать сколько заключено браков украинско-русских или русско-украинских и сколько после этого родилось детей. И кто эти дети — русские или украинцы?

Законопроект, запрещающий на Украине «русский мир», депутаты провалили, пишут «Волинські Новини» (Луцк). Как ни странно, не проголосовали за законопроект депутаты из провластной партии — «Блока Петра Порошенко». Как известно, действующее законодательство Украины содержит лишь запрет коммунистического и национал-социалистического режима. Но негативное влияние «русского мира» ярко демонстрирует нынешняя ситуация на Востоке Украины. Мы должны понимать, кто наш враг и кто наш друг. В 2014 году в Днепропетровске и в Одессе ходили люди с триколором, которые пропагандировали антигосударственные идеи. До сих пор они не наказаны. В то же время, добровольцы, которые еще тогда пошли защищать границы Украины от врага, сейчас в тюрьмах. И этот вопрос к государству: почему патриоты сидят в СИЗО, а люди, которые хотели уничтожить нашу страну, свободно чувствуют себя.

Польские консульства массово отказывают жителям Ровенской в визах, рассказывает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Причина в несоответствии их страховых полисов новым требованиям, принятым несколько недель назад. Об этих требованиях желающие выехать за границу узнали, только когда получили отказ и обратно свои документы. Чтобы открыть визу за границу, нужно приобрести страховку. Большинство тех, кто хочет уехать в Польшу на работу или по делам, искали, где ее можно оформить дешево. Платили по 200−300 гривен за страховой полис. При этом большинству путешественников было известно, что этот страховой полис — лишь фикция. На деле, если с вами произойдет несчастье и вы попадете в больницу в Польше, расходы на лечение никто не оплатит, кроме вас самих. В консульствах такие фиктивные полисы расценили как проблему. Поэтому устроили аттестацию для страховых компаний, проверяя, могут ли они гарантировать возмещение расходов польским медицинским учреждениям на лечение украинцев. Определили семь таких страховых компаний. Соответственно, эти страховые компании резко подняли цены на свои полисы — сразу втрое. Люди, не зная о принятых изменениях, продолжали покупать дешевые полисы, не подозревая, что это означало автоматический отказ консульств в открытии виз. Получив ее, они вынуждены были в срочном порядке покупать новые полисы фирм из утвержденного перечня и повторно отправлять документы.

Одесский филиал ассоциации «Альянс Франсез», который много лет способствует развитию французской культуры в городе, стал объектом агрессивных действий со стороны новых соседей и был вынужден приостановить работу, информирует «Думская» (Одесса). Некоторое время назад некоммерческая организация переехала с Пушкинской в дом №4 по переулку Чайковского. Жильцы почему-то невзлюбили просветительскую организацию и начали ее буквально терроризировать. Они поменяли замок на входе, а также постоянно угрожали преподавателям ассоциации и слушателям языковых курсов, обещая натравить на них бойцовую собаку. Директор одесского филиала Диана Бангура и вовсе подверглась физическому насилию: ее сильно толкнули. Сотрудники полиции зарегистрировали несколько заявлений со стороны «Альянс Франсез», но работа организации, обучающей французскому языку больше 600 человек, пока заблокирована. Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон попросила сотрудников не выходить на работу, чтобы не нарываться на конфликт. Дипломат обратилась к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой вмешаться в ситуацию. «Этот год на уровне министров иностранных государств обеих стран был назван годом французского языка на Украине, и на фоне этого происходят эти атаки», — говорится в письме Дюмон на имя городского головы.

В Каменском рядом с детским центром откроется бордель с секс-куклами. Об этом «Днепр Вечерний» (Днепропетровск) узнал из публикации группы «Публикация Камень News — Каменское/Днепродзержинск» на Facebook. Курьез в том, что «бордель» будет работать непосредственно по соседству с семейным развлекательным центром, в который родители Каменского привыкли приводить своих детей. Гостям заведения предложат на выбор шесть силиконовых моделей в соблазнительных одеждах. Все куклы будут иметь разный цвет волос и «фигуру». Клиенты смогут уединиться с реалистичными «избранницами» в отдельных комнатах, украшенных изображениями порноактрис, других «проституток» и известных женщин Каменского. Владелец обещает, что это будет новый, уникальный опыт для посетителей. Напоминаем, что со 2 апреля 2018 года здание торгового центра, в котором будет находиться «бордель» и семейный развлекательный центр, закрыто на ремонт. С нетерпением ждем открытия.