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Назарбаев подписал соглашение с Иорданией о гражданской обороне

Политика

Специалисты из Казахстана и Иордании совместно будут готовить специалистов

Астана, 11 октября 2018, 15:42 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение с Иорданией о сотрудничестве в области гражданской обороны, сообщили 11 октября в пресс-службе главы государства.

Документ позволит сторонам обмениваться опытом в сфере мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Планируется, что Казахстан и Иордания совместно будут готовить специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, вышеуказанное межправительственное соглашение между Казахстаном и Иорданией было подписано 1 ноября 2017 года. Документ был принят Сенатом парламента Казахстана 27 сентября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат Казахстана ратифицировал соглашение с Иорданией о гражданской обороне

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Гражданская оборона
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