Назарбаев подписал соглашение с Иорданией о гражданской обороне

Астана, , 15:42 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение с Иорданией о сотрудничестве в области гражданской обороны, сообщили 11 октября в пресс-службе главы государства.

Документ позволит сторонам обмениваться опытом в сфере мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Планируется, что Казахстан и Иордания совместно будут готовить специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, вышеуказанное межправительственное соглашение между Казахстаном и Иорданией было подписано 1 ноября 2017 года. Документ был принят Сенатом парламента Казахстана 27 сентября 2018 года.

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