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Вьетнам сократит ограничительные меры для зарубежных компаний и инвесторов

Политика

Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук участвует в саммите Меконг-Япония, который проходит в Японии

Ханой, 11 октября 2018, 20:22 — REGNUM  Выступая на саммите Меконг-Япония, премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук отметил, что вьетнамское правительство продолжит сокращать ограничительные меры и юридические формальности, для того чтобы иностранные инвесторы могли беспрепятственно начинать свою деятельность во Вьетнаме.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук заявил, что Вьетнам рассчитывает на иностранный капитал как один из факторов устойчивого развития экономики. В соответствии с вновь принятой программой правительства (от первого октября 2018 года), Вьетнам сократит масштабы вмешательства государства в экономику, в особенности в хозяйственную деятельность предприятий, юридические формальности, необходимые для начала деятельности предприятия на территории СРВ, количество необходимых документов, лицензий и пр.

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Зарубежная хроника
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