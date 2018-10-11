Вьетнам сократит ограничительные меры для зарубежных компаний и инвесторов

Ханой, , 20:22 — REGNUM Выступая на саммите Меконг-Япония, премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук отметил, что вьетнамское правительство продолжит сокращать ограничительные меры и юридические формальности, для того чтобы иностранные инвесторы могли беспрепятственно начинать свою деятельность во Вьетнаме.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук заявил, что Вьетнам рассчитывает на иностранный капитал как один из факторов устойчивого развития экономики. В соответствии с вновь принятой программой правительства (от первого октября 2018 года), Вьетнам сократит масштабы вмешательства государства в экономику, в особенности в хозяйственную деятельность предприятий, юридические формальности, необходимые для начала деятельности предприятия на территории СРВ, количество необходимых документов, лицензий и пр.