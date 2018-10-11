Четверг, 11 Октября 2018 года
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Вьетнам приветствует возможное участие Великобритании в ТТП

Политика

По мнению премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фука, участие Великобритании в соглашении позволит увеличить потенциальные выгоды для всех стран-участниц

Лондон, 11 октября 2018, 16:20 — REGNUM  Выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила готовность Великобритании участвовать во всеобъемлющем и прогрессивном соглашении для Транстихоокеанского партнерства (итоговый вариант соглашения о Транстихоокеанском партнерстве).

Ранее лидеры Вьетнама и Японии заявили, что были бы рады видеть Великобританию в рядах членов всеобъемлющегоипрогрессивного соглашения ТТП. По мнению премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фука, участие Великобритании в соглашении позволит увеличить потенциальные выгоды для всех стран-участниц.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», соглашение должно вступить в силу спустя 60 дней после того, как его ратифицируют шесть стран-участниц.

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Зарубежная хроника
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