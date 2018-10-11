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Назарбаев сменил главу службы государственной охраны

Политика

Канат Оразкулов освобожден от должности начальника службы в связи с переходом на другую работу

Астана, 11 октября 2018, 15:29 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Азимхана Джусипова временно исполняющим обязанности начальника службы государственной охраны Казахстана, сообщили 11 октября в пресс-службе главы государства.

Канат Оразкулов освобожден от должности начальника службы государственной охраны в связи с переходом на другую работу.

Ранее Азимхан Джусипов занимал должность заместителя начальника службы государственной охраны Казахстана. Он родился 22 января 1969 года в Алма-Ате.

Джусипов работал в органах комитета национальной безопасности Казахстана с 1994 года. С 2001 года работал в службе охраны президента Казахстана.

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