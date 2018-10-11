Миссия ООН в Афганистане опубликовала новый доклад по ситуации в стране

Кабул, , 15:28 — REGNUM 10 октября миссия ООН по содействию Афганистану опубликовала новый доклад по ситуации в стране, охватывающий период с 1 января по 30 сентября текущего года.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, в докладе отмечено, что большое число жертв среди мирного населения сохраняется.

Согласно докладу, всего за этот период погибло 2798 мирных жителей, еще 5252 получили ранения.

Главной причиной большого числа жертв среди мирного населения названо использование самодельных взрывных устройств и атаки террористов-смертников. Вторая по распространенности причина — наземные операции.

Деятельность антиправительственных группировок привела к жертвам среди мирного населения в 65% случаев, деятельность правительственных сил стала причиной 22% жертв среди мирного населения.

За указанный период авиационные удары, нанесенные силами коалиции или армией Афганистана, стали причиной гибели 313 человек, еще 336 получили ранения. Данный показатель вырос на 39% в сравнении с предыдущим годом.

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото заявил, что военные действия не позволят разрешить текущую ситуацию в Афганистане, только мирное урегулирование конфликта положит конец страданиям афганского народа.