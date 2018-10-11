Афганская провинция Кунар частично зачищена от боевиков

Кабул, , 18:09 — REGNUM 9 октября официальные представители сил безопасности провинции Кунар (столица провинции — г. Асадабад) заявили, что этот регион был частично зачищен от террористов в результате тяжелых боев между ними и правительственными силами.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в ходе операции сил безопасности и обороны было уничтожено по меньшей мере 100 боевиков, среди которых числятся граждане Пакистана, еще десятки террористов получили ранения.

Операция по зачистке провинции Кунар от террористов началась в предыдущем месяце в уездах Асмар и Газиабад. Более 100 солдат сил безопасности приняли участие в этой операции, бои на территории провинции продолжаются.

Официальный представитель армии Афганистана сообщил, что в ходе операции было обнаружено и уничтожено несколько укреплений движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Обеспечение безопасности мирных граждан и создание условий для проведения предстоящих парламентских выборов являются ключевыми целями проведения этой операции.