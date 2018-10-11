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75 талибов* присоединились к мирному процессу в провинции Нангархар

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Боевики передали правительственными силам сотни единиц лёгкого и тяжелого оружия

75 талибов* присоединились к мирному процессу в провинции Нангархар
Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР
Капитуляция

Джелалабад, Афганистан, 11 октября 2018, 16:08 — REGNUM  9 октября губернатор провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) Хайатулла Хайат заявил, что 75 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединились к мирному процессу в регионе.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также передали силам безопасности сотни единиц лёгкого и тяжелого оружия.

По словам губернатора, эти боевики вели активную деятельность на территории уезда Бати Кот провинции Нангархар.

Хайатулла Хайат сказал, что эти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут участвовать в обеспечении безопасности региона и присоединятся к остальным жителем провинции в борьбе против террористических группировок.

Глава сил безопасности провинции Назар Али Вахиди призвал вооруженную оппозицию последовать международной декларации улемов, принятой в Саудовской Аравии и Индонезии, и присоединиться к мирному процессу.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), присоединившиеся к мирному процессу, сообщили, что Пакистан оказывает поддержку группировке в ее борьбе с правительством Афганистана, а пакистанские спецслужбы обеспечивают движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экипировкой.

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Зарубежная хроника
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