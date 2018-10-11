Буржуазные партии Швеции: мы сформируем правительство самостоятельно

Стокгольм, , 16:00 — REGNUM Союз Социал-демократической партии Швеции (СДПШ) и блока буржуазных партий во главе с Умеренно-коалиционной партией Швеции не состоится. У буржуазного блока появилась возможность сформировать правительство без поддержки СДПШ. Так считает Йоран Хэгглунд, бывший лидер партии «Христианские демократы».

Как сообщает шведский телевизионный канал SvT, по мнению Хэгглунда, альянсу буржуазных партий стоит не искать союзников вне блока, а сосредоточиться на выработке стратегии работы внутри альянса и меньше «хлопать дверьми». Именно такой политики и планируют придерживаться буржуазные партии. Схожее мнение выразила и лидер Партии центра, Анни Лёоф, заявив о стремлении альянса бороться за формирование правительствами своими силами.

В шведском парламенте продолжается работа по формированию правительства и назначению кандидатуры на пост премьер-министра. Лидер Социал-демократической партии Швеции, Стефан Лёвен, был отправлен парламентом в отставку с этого поста 9 сентября.