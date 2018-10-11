США и КНДР обсуждают детали закрытия ядерного полигона Пхунгери

Пхеньян, , 17:20 — REGNUM Во время переговоров в Пхеньяне госсекретаря США Майкл Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ын былиобсуждены технические детали закрытия ядерного полигона Пхунгери. Об этом 9 октября заявил сам госсекретарь, комментируя прошедшую встречу. Ким Чен Ын в свою очередь объявил о готовности допустить иностранных инспекторов на полигон Пхунгери, чтобы доказать его окончательное закрытие.

По информации южнокорейского информационного агентства Yonhap, инспекторы прибудут на полигон, только после того как стороны обсудят все технические и транспортные детали и разработают соответствующие процедуры и протоколы. Закрытие ядерного полигона является одним из основных требований американской стороны, однако без присутствия иностранных инспекторов официально подтвердить окончательное уничтожение полигона невозможно. По заявлениям северокорейского руководства, полигон Пхунгери был уничтожен ещё в мае. Однако в связи с тем, что тогда КНДР и тогда и до сих пор отказываются допускать на него иностранцев, уверенности в уничтожении полигона у международных экспертов нет.