Южная Корея тратит сотни тысяч долларов на перехват военных самолетов КНР

Сеул, , 15:31 — REGNUM Южная Корея тратит около 26 тысяч долларов на каждый вылет истребителей для перехвата военных самолетов КНР, входящих в район действия южнокорейских систем ПВО.

Как сообщает местное информационное агентство Yonhap, при обнаружении иностранного летательного аппарата, вошедшего в район обороны систем ПВО без соответствующего уведомления, ВВС Республики Корея отправляет на перехват несколько истребителей. Расходы на вылет одного истребителя составляют 2,6 тысячи долларов, однако ВВС, как правило, поднимают по тревоге 10 самолетов, если самолёт-нарушитель находится в воздухе слишком долго. В 2018 году китайские самолеты вторгались в район действия южнокорейских средств ПВО уже 5 раз, и Республика Корея потратила на их перехват более 135 тысяч долларов.

Парламентарии призвали правительство подписать соглашение с КНР о необходимости подавать уведомления заблаговременно, чтобы избежать инцидентов в будущем. В 2008 году две страны заключили договор о создании горячей линии для обсуждения подобных ситуаций, однако в нем не была решена данная проблема.