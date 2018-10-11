«Украинских граждан, хорошо относящихся к России, необходимо поддерживать»

Киев, , 14:57 — REGNUM На Украине обсуждают обнародованные накануне итоги соцопроса, согласно которому украинцы в последнее время стали намного лучше относиться к России. В частности, сейчас положительно на соответствующий вопрос ответили 48% респондентов, а год назад — лишь 37%.

Член партии «За жизнь», лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук отмечает, что положительные результаты зафиксированы, несмотря на радикальную русофобию и антироссийскую пропаганду со стороны украинской власти.

В такой ситуации, подчеркнул политик в комментарии «Россия 1», даже несмотря на нарастающую с каждым днем антироссийскую истерию, необходимо искать пути для диалога.

«Да, радикальные головы в парламенте, отдельные политические силы, которые взяли в качестве лозунга на президентскую кампанию «армия, язык и вера», хотят установить уголовную ответственность в законе о так называемом запрете «русского мира» (что является фактически борьбой с призраком), в законах об украинском языке и других законодательных актах, включая закон о партиях, закон, касающийся сегодня непосредственно внесения изменений в уголовное законодательство. И несмотря на это, (…) надо находить аргументы в пользу таких договоренностей. Потому что, если мы этого не будем делать (я имею в виду и тех представителей в Украине, которые хотят это делать, и тех представителей в России, которые могут это делать), мы можем потерять время, а со временем можем потерять поколение», — уверен лидер «Украинского выбора».

По словам политика, фактор, который вселяет в него оптимизм, — это результаты социологических исследований об отношении украинцев к России.

«Это исследование касается отношения украинцев к России. И вот это отношение: если они (украинцы — Ред.) в мае месяце относились «хорошо» и «очень хорошо» к России ― было 45%, то сегодня, по данным на 7 октября 2018 года, таких стало 48%. А тех, которые относились «плохо» и «очень плохо» к России, было 38%, а сегодня 32%. Вот откуда у меня уверенность в том, что это надо делать», — пояснил Медведчук.

Политик считает, что людей, которые сегодня исповедуют дружелюбную позицию по отношению к России надо поддерживать.

«И надо делать все для того, чтобы, во-первых, этих людей не оставить один на один с властью, агрессивной в отношении России властью. С другой стороны, надо популяризировать именно эти мысли, эти идеи», — резюмировал лидер «Украинского выбора».

ИА REGNUM напоминает, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что относится к Украине, как к братской стране и несмотря на текущие проблемы, уверен в общем будущем.

«Я всегда относился к Украине, как к братской стране, и считаю украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое, и уверен, что, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня, общее будущее», — заявил, в частности, российский лидер во время последней «Прямой линии».