Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправляется в поездку по Европе

Сеул, , 20:16 — REGNUM 13 октября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отправится в 9-дневное турне по Европе, чтобы провести встречи с главами европейских государств и принять участие в саммите Азия-Европа. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Мун Чжэ Ина.

С 13 по 18 октября южнокорейский лидер посетит Францию, Италию и Ватикан; затем он отправится в Брюссель, чтобы выступить на 12 саммите Азия-Европа, по окончании которого нанесёт визит в столицу Дании. В Париже Мун Чжэ Ин обсудит возможности сотрудничества в сфере безопасности, что представляет для Южной Кореи особый интерес, так как Франция является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

В Италии на повестке будет стоять научно-техническое сотрудничество двух стран, а в Ватикане — его возможная роль в создании атмосферы мира и стабильности на Корейском полуострове. Программа президента в Брюсселе включает выступление на саммите и встречу с главой Европейского Совета Дональдом Туском. В столице Дании пройдёт встреча на высшем уровне участников P4G — всемирного форума мировых лидеров, разделяющих идеи экологического развития. В Дании Мун Чжэ Ин завершит свою программу и возвратится в Республику Корея.