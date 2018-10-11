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В Дании привлекут иностранных работников за счет снижения заработной платы

Политика

Правительство Дании намерено сделать послабления в условиях приема иностранных работников из 12 стран. В частности, речь идет об уменьшении порога минимальной оплаты труда

Копенгаген, 11 октября 2018, 20:38 — REGNUM  В последние несколько лет предприятия по всей Дании сталкиваются с острой нехваткой квалифицированной рабочей силы. На открытии сессии Фолькетинга премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен выступил с инициативой правительства о смягчении стандартов приема иностранных граждан на работу на датских предприятиях.

Информационное агентство DR сообщает, что датское правительство намерено усилить приток квалифицированной рабочей силы на предприятия Дании за счёт расширения спроса на рабочую силу. Сделать это предполагается в первую очередь за счет снижение порога минимальной оплаты труда — с нынешних 64 тысяч долларов США в год до 51 тысячи долларов. Ожидается, что работодатели будут заинтересованы в привлечении квалифицированных работников из Канады, США, Мексики, Бразилии, Индии, Китая и России.

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Зарубежная хроника
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