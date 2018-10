Замглавы МИД Индонезии: «Религия не должна быть источником экстремизма»

Астана, , 15:03 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир заявил, что религия не должна быть источником насилия и экстремизма, сообщает Sindonews.

Религия должна быть источником вдохновения для лидеров, создавать отношения, основанные на гармонии и терпимости, сказал Фахир, выступая на 6-м съезде лидеров мировых и традиционных религий, во Дворце мира в Астане 11 октября.

«Насильственные действия и экстремизм по существу не вытекают из благородных учений ислама. Даже сами эти действия противоречат основной миссии религии», — подчеркнул заместитель главы МИД Индонезии.

Абдуррахман Фахир привел в пример Индонезию, где «переплетаются различные религии и где индонезийский народ уважает различия друг друга и живет в мире».

Напомним, съезд лидеров мировых и традиционных религий (Congress of Leaders of World and Traditional Religions) был инициирован президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и впервые прошел в 2003 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Религиозные лидеры приняли в Астане итоговую декларацию