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Япония и пять стран Юго-Восточной Азии провели встречу на высшем уровне

Политика

Япония и пять стран Юго-Восточной Азии вдоль реки Меконг провели встречу на высшем уровне в ходе которой обсудили углубление сотрудничества и развитие многосторонних связей

Токио, 11 октября 2018, 15:48 — REGNUM  9 октября в Токио прошел саммит лидеров Камбоджи, Мьянмы, Лаоса, Вьетнама, Таиланда и Японии под названием «Меконг-Япония». В ходе встречи на высшем уровне была достигнута договоренность о развитии людских ресурсов, защите окружающей среды и региональной безопасности.

Как сообщает японская новостная газета «Асахи Симбун», касаясь региональной безопасности, лидеры подтвердили свою приверженность урегулированию напряженности в отношении ядерных и ракетных программ Северной Кореи. Кроме этого, стороны договорились о сотрудничестве в Южно-Китайском море, где Китай стремительно расширяет свое влияние.

«Мы хотим прилагать максимум усилий для достижения мира, устойчивого развития и богатого, процветающего будущего для Индо-Тихоокеанского региона», — заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции после саммита. Он также выразил готовность предоставить 30 тысяч высококвалифицированных рабочих для различных секторов экономики стран-участниц саммита.

Была также принята «Токийская стратегия сотрудничества Меконг-Япония 2018», в которой лидеры пяти стран «реки Меконг» поприветствовали курс Японии по реализации «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона. Помимо этого, в документе указывается программа реализации «Зеленого Меконга» — мер по борьбе с климатическими изменениями, минимизацией выбросов мусора в море и так далее.

Токио рассматривает район «Меконг» как геополитически важный, поскольку он расположен между Индией и Китаем, двумя крупными державами в регионе, и граничит с жизненно важными судоходными путями в Южно-Китайском море.

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Зарубежная хроника
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