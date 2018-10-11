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Япония и Австралия договорились о давлении на КНДР

Политика

Япония и Австралия договорились о продолжении своей политики в отношении КНДР с целью ее полной денуклеаризации

Япония и Австралия договорились о давлении на КНДР
Плакат, КНДР

Токио, 11 октября 2018, 16:22 — REGNUM  10 октября в Сиднее прошли переговоры в формате «2+2» министров иностранных дел и министров обороны Японии и Австралии. Стороны признали необходимость укрепления оборонных связей в условиях «изменчивой» обстановки в регионе. Кроме этого, Токио и Канберра будут продолжать оказывать давление на Северную Корею.

По сообщению японского новостной газеты «Асахи Симбун», стороны пришли к выводу, что еще рано ослаблять санкции в отношении КНДР, несмотря на ослабление ядерной напряженности. «Северная Корея еще не предприняла никаких конкретных действий для разоружения. Мы согласились с моим японским коллегой, что необходимо продолжать давление», — заявила министр иностранных дел Австралии Мариес Пейн, выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи. Министр иностранных дел Японии Таро Коно также добавил, что «для международного сообщества по-прежнему важно объединиться для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН».

Министр обороны Японии Такеси Ивайя и министр обороны Австралии Кристофер Пайн договорились о скорейшем заключении соглашения о проведении совместных военных учений и операций по оказанию помощи на случай стихийных бедствий.

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Зарубежная хроника
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