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Решение по автокефалии УПЦ отложено до «подходящего времени»

Политика

Ожидалось, что официально о предоставлении автокефалии УПЦ будет объявлено в ходе трёхдневного заседания Священного синода Константинопольского патриархата

Решение по автокефалии УПЦ отложено до «подходящего времени»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Патриарх Константинопольский Варфоломей

Стамбул, Турция, 11 октября 2018, 14:46 — REGNUM  Патриарх Константинопольский Варфоломей не стал пока принимать решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Как заявил в Стамбуле митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений Кардамакис, решение о томосе для Украины Вселенский патриархат примет лишь тогда, когда наступит «подходящее время».

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«Мы хотим не создавать новые проблемы, а с божьей помощью достичь решения мирным путём», — приводит слова священнослужителя Deutsche Welle.

Напомним, на сегодняшний день на Украине действуют как каноническая Украинская православная церковь в составе Московского патриархата, так и не признанные мировым православным сообществом «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная православная церковь.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко, не имея на то никаких оснований и прав, попросил у Константинопольского патриарха Варфоломея томос (указ) об автокефалии для Украинской православной церкви. В апреле 2018 года украинский лидер заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной церкви.

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В свою очередь Константинопольский патриарх Варфоломей «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» отправил на Украину двух своих экзархов. Этот шаг вызвал резкое осуждение со стороны других поместных православных церквей.

Ожидалось, что официально о предоставлении автокефалии УПЦ будет объявлено в ходе трёхдневного заседания Священного синода Константинопольского патриархата, которое началось 9 октября.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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