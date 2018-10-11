Австрия продлевает пограничный контроль до мая 2019 года

Вена, , 14:55 — REGNUM Правительство Австрии приняло решение продлить пограничный контроль на границах с Венгрией и Словенией, пишет газета Wiener Zeitung.

«Из-за по-прежнему высокого числа нелегальных мигрантов и лиц, ищущих убежища в стране, австрийское правительство пришло к выводу, что ситуация недостаточно стабильна. На этом основании Австрия решила ввести внутренний контроль на границах со Словенией и Венгрией после 11 ноября 2018 года», — говорится в письме, отправленном австрийскими властями руководству Европейского союза (ЕС) 11 октября.

Министр внутренних дел Херберт Кикль пояснил, что пограничный контроль продлен до мая 2019 года. На время председательства Австрии в Совете ЕС (до конца 2018 года) сохранится контроль и на других границах страны.

Ранее спикер Европейской комиссии сообщила, что ЕС стремится к прекращению пограничного контроля внутри ЕС, поскольку эта практика отбрасывает Европу назад. В 2015 году вопреки Шенгенскому праву некоторые страны ЕС частично возобновили пограничный контроль в связи с миграционным кризисом.

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