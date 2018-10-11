Дело о причастности министра ЮАР к преступлениям Зумы передадут омбудсмену

Кейптаун, , 16:06 — REGNUM 9 октября представитель Демократического Альянса (партия ЮАР) заявил, что омбудсмен согласился начать расследование по делу о несоответствии поведения уже бывшего министра финансов ЮАР Нланла Нене его должностным обязанностям, а также обвинения в причастности к преступлениям бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы.

По сообщению новостного агентства «African News Agency», в последнее время Нене находился под растущем давлением после своей встречи с семьей Гупта (влиятельная семья в ЮАР, с именем которой связывают коррупционные связи бывшего президента ЮАР Зумы), вызвавшей множество подозрений. Позже министр принес свои извинения за то, что вовремя не сообщил всех подробностей встречи, поставив тем самым на кон свою репутацию.

По словам Нене, он рад, что расследование по делу о преступлениях государственных служащих администрации Джейкоба Зумы, а также причастности самого Нене к этим преступлениям, продолжилось.