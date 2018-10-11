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Борьба с терроризмом находится в числе безусловных приоритетов РФ — Путин

Политика

В Сирии при решающей роли России удалось нанести сокрушительный удар по террористическому интернационалу

Борьба с терроризмом находится в числе безусловных приоритетов РФ — Путин
Нет терроризму!

Москва, 11 октября 2018, 14:44 — REGNUM  Борьба с терроризмом находится в числе приоритетов России, в том числе в Сирии, где боевикам уже нанесен сокрушительный удар, заявил 11 октября президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послам ряда иностранных государств в Кремле.

«Конечно же, в числе наших безусловных приоритетов — бескомпромиссная борьба с международным терроризмом», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что в Сирии при решающей роли РФ удалось нанести сокрушительный удар по террористическому интернационалу и сохранить государственность страны.

Напомним, в конце 2017 года на встрече с российскими военнослужащими в Кремле Путин подчеркнул значимость масштабной военной операции в Сирии. Он заявил, что Россия, как это уже бывало в истории, «внесла главный и решающий вклад в разгром преступной силы, бросившей вызов всей цивилизации».

Российский лидер отметил, что подразделения Вооруженных сил РФ выполнили в Сирии все поставленные задачи и внесли решающий вклад в разгром самой боеспособной группировки международных террористов.

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