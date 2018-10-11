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Курдские YPG уничтожили четырех боевиков протурецких группировок в Сирии

Политика

Они попали в засаду курдов

Африн, Сирия, 11 октября 2018, 14:37 — REGNUM  Четверо членов протурецких группировок сирийской оппозиции погибли, попав в организованную курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) засаду поблизости от сирийского города Африн, сообщает портал Al Masdar News.

Такая информация поступила от самих YPG, которые указали, что операция была проведена 7 октября.

«В рамках сопротивления оккупации Африна со стороны турецких захватчиков и наемников из числа их союзников — наши войска продолжают проводить специальные операции, направленные против этих элементов», — сообщили YPG.

«7 октября наши подразделения внедрились на одну из баз «Фронта Кабха Аль-Шами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и провели операцию, в результате которой были уничтожены четверо наемников в деревне Мариамин», — добавили они.

Напомним, курдские подразделения регулярно проводят операции против протурецких вооруженных формирований в Африне. В частности, в начале сентября был ликвидирован лидер одной из группировок Абу Мохаммад Аль-Домани.

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