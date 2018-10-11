США отвергли инициативу России по референдуму в Донбассе

Москва, , 14:36 — REGNUM Инициатива России по проведению референдума в Донбассе о будущем статусе региона неприемлема, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Об этом сообщает 11 октября ТАСС.

По информации издания, Волкер заявил, что Вашингтон отвергает инициативу России в силу того, что она «противоречит конституции Украины и Минским соглашениям». Также спецпредставитель США подчеркнул, что стремление украинской церкви к автокефалии не может стать причиной внешнего силового вмешательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нардеп Александр Вилкул заявил, что спецпредставитель США на Украине Курт Волкер угрожал украинским парламентариям снятием санкций с России.

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