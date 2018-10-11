Президент Руанды уволил главу управления внешней безопасности страны

Кигали, , 17:47 — REGNUM Президент Руанды Поль Кагаме уволил бригадного генерала Франсиса Мутиганду с поста главы управления внешней безопасности. До этого Кагаме предписал подполковнику Эммануэлю Рукундо, работавшему в Национальной службе разведки и безопасности перейти в штаб-квартиру Руандийских сил обороны «для увеличения контроля».

Причины, по которым Мутиганда и Рукундо были смещены со своих постов, не упоминаются. Однако, по информации новостного агентства VOA Swahili, их смещения не связано с плохим исполнением своих обязанностей, но упоминается нарушения дисциплины.

Мутиганда занимал пост главы внешней безопасности с 2012 года. Как сообщается, Мутиганда уже был готов занять место бывшего генерального инспектора Руандийских сил обороны Джэка Нзизы.

Также официальные лица, чьи имена не упоминаются, сообщили, что смещение Мутиганды со своего поста может быть связано с сегодняшними отношениями между Угандой и Руандой. В последние месяцы отношения между двумя странами ухудшились в связи со взаимными обвинениями в шпионаже и поддержке повстанческих сил.