Из аппарата правительства Алтайского края уволены министр и вице-губернатор

Барнаул, , 14:39 — REGNUM Новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко не стал затягивать с увольнением чиновников, отметившихся в подготовке нашумевшего постановления о закрытии 11 домов престарелых малой вместимости, и подписал сегодня, 11 октября, распоряжения об отставках от занимаемой должности «социального» вице-губернатора Надежду Капуру и врио министра труда и социальной защиты Алтайского края Михаила Дайбова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

И хотя оба чиновника ушли в отставку добровольно, очевидно, что места в новой команде губернатора им не нашлось в том числе, потому, что тема с закрытием социальных учреждений получила широкий общественный резонанс и негативную оценку.

Получив эти сигналы, Виктор Томенко собрал совещание с участием вышеназванных чиновников, в ходе которого выяснилось, что с пожилыми людьми и местными депутатами вопрос закрытия домов престарелых никто не согласовывал, однако же соответствующий проект постановления каким-то образом получил все необходимые согласования и поэтому был подписан губернатором.

Известив через свою пресс-службу о том, что «осчастливить никого насильно нельзя», Виктор Томенко принял решение отменить собственноручно подписанный документ.

Известно, что с 12 октября временное исполнение обязанностей министра труда и социальной защиты Алтайского края возложено на Наталью Оськину, в настоящее время являющуюся врио заместителя министра труда и социальной защиты Алтайского края, начальника управления по социальной политике Минтрудсоцзащиты.

Напомним, губернатором Алтайского края Виктор Томенко стал по итогам выборов 9 сентября 2018 года. На этом посту он сменил Александра Карлина, руководившего регионом более 12 лет.

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