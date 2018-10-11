Депутат Верховной рады предложила генсеку ПАСЕ сократить свою зарплату

Киев, , 14:41 — REGNUM Генеральному секретарю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Турбьёрну Ягланду следует сократить свою зарплату, чтобы возместить членские взносы, которые не вносит Россия. Об этом заявила член парламентской делегации Украины в ПАСЕ, первый заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает 11 октября УНИАН.

По ее словам, так как Россия не платит членские взносы в ПАСЕ, то Ягланд использует это для экономического «шантажа» Совета Европы и предупреждает, что может сократить секретариат или принять другие меры по экономии средств.

Геращенко обвинила Ягланда в том, что у него зарплата «на порядок выше, чем у президента Франции или генсека ООН», и предложила ему сократить свою зарплату.

Напомним, Киев продолжает нагнетать в ПАСЕ антироссийскую истерику, заявляя, что если Россия вернется в ассамблею, это будет «уничтожением организации».