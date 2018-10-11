Курские СМИ отправили губернатора в отставку, в администрации опровергают

Курск, , 14:26 — REGNUM Курские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили об отставке с поста губернатора региона Александра Михайлова.

Сообщение с пометкой «молния» появилось на сайте Kursktv днем 11 октября.

«Собственные источники KurskTV в администрации Курской области только что сообщили о том, что губернатор Александр Михайлов подал в отставку. Подробностей принятия решения пока нет. Известно, что ближайшие два месяца временно исполняющим обязанности будет кто-то из заместителей губернатора. Пока называется имя Валентины Нордстрем», — говорится в сообщении.

Между тем в администрации региона информацию об отставке губернатора опровергли.

«У нас по этому вопросу никакой информации нет», — цитирует 46 ТВ председателя комитета информации и печати Курской области Наталью Лымарь.

По информации канала, губернатор сегодня находится в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, слухи об уходе Михайлова в СМИ муссируются последние две недели. А накануне на сайте администрации области появился документ «О дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий», предусматривающий льготы для бывшего главы региона.

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