В Кремле воздержались от комментариев по предвыборной ситуации в Хакасии

Москва, , 14:22 — REGNUM В Кремле отказались давать оценку работе избирательной комиссии Хакасии, которая зарегистрировала на выборы главы региона кандидата от КПРФ, а позже обратилась в суд на предмет отмены регистрации Валентина Коновалова в качестве кандидата. Об этом сегодня, 11 октября, журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: Хакасия: коммунист подал в суд иск о незаконной отмене второго тура выборов

Коммунист «ошибся»: судьбу выборов главы Хакасии решит суд

«Здесь, конечно, было бы правильно хотя бы получить позицию вышестоящей комиссии», — сказал Песков.

Также Песков отметил, что Кремль не считает возможным вмешиваться в предвыборную ситуацию в Хакасии, а за комментариями по этому вопросу лучше обратиться в избирком.

«Мы не можем в это вмешиваться, не считаем возможным», — заключил официальный представитель Кремля.

Ранее по теме: Кандидат в главы Хакасии от КПРФ отказался от теледебатов

Как сообщало ИА REGNUM, первый тур выборов главы Хакасии состоялся 9 сентября. Второй тур голосования назначен на 21 октября. Бороться за пост руководителя региона будут Валентин Коновалов от КПРФ и Александр Мяхар от «Партии роста».

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин, набравший в первом туре 32,42%, снял свою кандидатуру с выборов, также от участия в предвыборной гонке отказался и ещё один претендент на высокий пост — Андрей Филягин от «Справедливой России».

Напомним, 10 октября избирком Хакасии принял решение обратиться в Верховный суд республики на предмет отмены регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на выборах главы республики. Такое решение было принято на основании представления прокуратуры республики.