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В Кремле воздержались от комментариев по предвыборной ситуации в Хакасии

Политика

Второй тур голосования назначен на 21 октября

Москва, 11 октября 2018, 14:22 — REGNUM  В Кремле отказались давать оценку работе избирательной комиссии Хакасии, которая зарегистрировала на выборы главы региона кандидата от КПРФ, а позже обратилась в суд на предмет отмены регистрации Валентина Коновалова в качестве кандидата. Об этом сегодня, 11 октября, журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Здесь, конечно, было бы правильно хотя бы получить позицию вышестоящей комиссии», — сказал Песков.

Также Песков отметил, что Кремль не считает возможным вмешиваться в предвыборную ситуацию в Хакасии, а за комментариями по этому вопросу лучше обратиться в избирком.

«Мы не можем в это вмешиваться, не считаем возможным», — заключил официальный представитель Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый тур выборов главы Хакасии состоялся 9 сентября. Второй тур голосования назначен на 21 октября. Бороться за пост руководителя региона будут Валентин Коновалов от КПРФ и Александр Мяхар от «Партии роста».

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин, набравший в первом туре 32,42%, снял свою кандидатуру с выборов, также от участия в предвыборной гонке отказался и ещё один претендент на высокий пост — Андрей Филягин от «Справедливой России».

Напомним, 10 октября избирком Хакасии принял решение обратиться в Верховный суд республики на предмет отмены регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на выборах главы республики. Такое решение было принято на основании представления прокуратуры республики.

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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