Калининградский министр экономики стала замгубернатора Псковской области

Псков, , 14:20 — REGNUM Новым заместителем губернатора Псковской области стала Нинель Салагаева, которая до недавнего времени работала министром экономики Калининградской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 11 октября, на заседании экспертного совета особой экономической зоны «Моглино», где он представил своего нового заместителя.

На этом посту Нинель Салагаева будет курировать вопросы экономики и инвестиций.

Ведерников назвал её высококлассным специалистом.

Нинель Александровна Салагаева родилась 18 июня 1979 года в Кемеровской области. В 2001 году с отличием окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Юриспруденция». После окончания университета работала юристом в различных организациях. С 2013 по 2014 годы была сотрудником Министерства регионального развития Российской Федерации. С июля 2014 года работала в правительстве Калининградской области, где сначала замещала должность заместителя министра экономики Калининградской области, а с октября 2016 года — исполняла обязанности министра экономики.

Напомним, ранее у губернатора Псковской области было четыре заместителя: первый зам Вера Емельянова и заместители Николай Цветков, Александр Кузнецов и Татьяна Баринова, также возглавляющая главное финансовое управление региона.

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