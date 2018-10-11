Партия СДПГ опустилась на 4 место в рейтинге популярности в Германии

Берлин, , 14:29 — REGNUM Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) опускается на четвертое место в рейтинге популярности, пишет издание Die Welt 11 октября.

Согласно опросу института социальных исследований GMS, если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, 27% респондентов проголосовали бы за блок ХДС/ХСС («Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз»). На втором месте закрепилась партия «Альтернатива для Германии» с 18%, а на третье место вышли «Зеленые», набрав 16%.

СДПГ упала на четвертое место с 15% потенциальных голосов — это новый рекордный минимум для этой партии, зафиксированный в опросах GMS, проводящихся с 2002 года. Еще в середине лета она удерживала вторую позицию в рейтингах.

При этом 35% участников опроса не намерены участвовать в выборах или не знают, за кого проголосовать. 14 октября выборы в местный парламент (ландтаг) пройдут в Баварии.