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В Кремле прокомментировали возможный выход РФ из Совета Европы

Политика

Вопрос о возможном исключении РФ из уставных структур СЕ следует «уточнять в министерстве иностранных дел России»

Москва, 11 октября 2018, 14:08 — REGNUM  Вопрос о выходе России из Совета Европы (СЕ) относится к компетенции Министерства иностранных дел РФ. Об этом заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, вопрос о возможном исключении РФ из уставных структур СЕ следует «уточнять в Министерстве иностранных дел России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР) заявил, что Россия может вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) лишь в качестве полноценного участника организации.

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Внешняя политика России
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