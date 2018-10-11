В Кремле прокомментировали возможный выход РФ из Совета Европы

Москва, , 14:08 — REGNUM Вопрос о выходе России из Совета Европы (СЕ) относится к компетенции Министерства иностранных дел РФ. Об этом заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, вопрос о возможном исключении РФ из уставных структур СЕ следует «уточнять в Министерстве иностранных дел России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР) заявил, что Россия может вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) лишь в качестве полноценного участника организации.

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