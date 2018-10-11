Песков прокомментировал возможную автокефалию УПЦ

Москва, , 14:03 — REGNUM Действия, которые грозят расколом православия, в Кремле не поддерживают. Об этом 11 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции официальной Москвы на возможное принятие решения по автокефалии Украинской православной церкви.

Песков напомнил о позиции Русской православной церкви по этому вопросу. В Кремле, безусловно, не желают принятия каких-либо шагов, чреватых глубоким расколом в православном мире, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Стамбуле открылся синод Константинопольского патриархата по утверждению томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Ранее, в сентябре, Константинопольский патриарх Варфоломей уведомил православные церкви о том, что Украина получит автокефалию.

10 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл обвинил патриарха Варфоломея в притязании «на вселенскую власть», тогда как РПЦ выступает «на стороне правды, на стороне православия».

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