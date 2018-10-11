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Песков опроверг подготовку встречи Путина и Трампа в Финляндии

Политика

В настоящее время в планах такой встречи нет

Песков опроверг подготовку встречи Путина и Трампа в Финляндии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 11 октября 2018, 13:49 — REGNUM  Сведения о готовящейся в Финляндии встрече глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не соответствуют действительности. Об этом 11 октября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отказался подтвердить информацию, появившуюся в финских СМИ. Он заявил, что в настоящее время в планах такой встречи нет.

Ранее финские издания назвали возможную дату встречи Путина и Трампа — 14 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча российского и американского лидеров состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Дональд Трамп позже назвал её одной из лучших в своей жизни. Он заявил, что обсудил с Путиным Украину и Сирию, а также поговорил о безопасности Израиля «и многих других замечательных вещах».

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